ORA Coin (ORA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ORA Coin (ORA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

ORA Coin (ORA) tokennel kapcsolatos információk ORA is World Intelligence Network that connects all intelligence. With World Intelligence Network, ORA is leading the new era of Web(3,3), combining Web3 based on Blockchain and Crypto, with Web3 based on AI models. ORA's products include: opML (Optimistic Machine Learning, enabling all AI models to be verifiable), OAO (Onchain AI Oracle, providing AI inference computation on blockchains), opAgent (framework for Onchain Perpetual AI Agent), and RMS (Resilient Model Services, offering high performance AI inference API). Hivatalos webhely: https://ora.io

ORA Coin (ORA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ORA Coin (ORA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 572.31K $ 572.31K $ 572.31K Teljes tokenszám: $ 333.33M $ 333.33M $ 333.33M Keringésben lévő tokenszám: $ 56.32M $ 56.32M $ 56.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.39M $ 3.39M $ 3.39M Minden idők csúcspontja: $ 5.37 $ 5.37 $ 5.37 Minden idők mélypontja: $ 0.003742 $ 0.003742 $ 0.003742 Jelenlegi ár: $ 0.01017892 $ 0.01017892 $ 0.01017892 További tudnivalók a(z) ORA Coin (ORA) áráról

ORA Coin (ORA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ORA Coin (ORA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ORA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ORA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ORA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ORA token élő árfolyamát!

ORA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ORA kapcsán? ORA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

