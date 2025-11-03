Optopia AI (OPAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.99% Árváltozás (1D) -11.32% Árváltozás (7D) -21.49% Árváltozás (7D) -21.49%

Optopia AI (OPAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)OPAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OPAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.00315088, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OPAI változása a következő volt: -1.99% az elmúlt órában, -11.32% az elmúlt 24 órában, és -21.49% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Optopia AI (OPAI) piaci információk

Piaci érték $ 19.00K$ 19.00K $ 19.00K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 29.05K$ 29.05K $ 29.05K Forgalomban lévő készlet 6.54B 6.54B 6.54B Teljes tokenszám 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Optopia AI jelenlegi piaci plafonja $ 19.00K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OPAI keringésben lévő tokenszáma 6.54B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 29.05K.