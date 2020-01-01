OptionsAI (OPTION) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OptionsAI (OPTION) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OptionsAI (OPTION) tokennel kapcsolatos információk Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. Hivatalos webhely: https://www.optionsai.tech/ Fehér könyv: https://options--ai.gitbook.io/options-ai Vásárolj most OPTION tokent!

OptionsAI (OPTION) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OptionsAI (OPTION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 146.62K $ 146.62K $ 146.62K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 172.50K $ 172.50K $ 172.50K Minden idők csúcspontja: $ 0.571095 $ 0.571095 $ 0.571095 Minden idők mélypontja: $ 0.00404118 $ 0.00404118 $ 0.00404118 Jelenlegi ár: $ 0.01726245 $ 0.01726245 $ 0.01726245 További tudnivalók a(z) OptionsAI (OPTION) áráról

OptionsAI (OPTION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OptionsAI (OPTION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OPTION tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OPTION token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OPTION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OPTION token élő árfolyamát!

OPTION árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OPTION kapcsán? OPTION-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OPTION tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

