OpSec (OPSEC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OpSec (OPSEC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OpSec (OPSEC) tokennel kapcsolatos információk OpSec - AI and Decentralized Cloud Computing Unleashed.Elevate Your Decentralized Applications with AI-Powered Security Innovations The mission is to explore, implement, and guide the creation of a secure, efficient, and decentralized digital ecosystem. OpSec addresses the limitations of current infrastructure, aiming to foster a more democratic, resilient, and secure internet. As a Decentralized physical infrastructure networks provider, OpSec utilizes the most advanced AI technology to build, maintain, and operate blockchain infrastructure that ensures the security and privacy of your blockchain applications. Hivatalos webhely: https://www.opsec.computer/ Fehér könyv: https://docs.opsec.computer/category/getting-started Vásárolj most OPSEC tokent!

OpSec (OPSEC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OpSec (OPSEC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 347.18K $ 347.18K $ 347.18K Teljes tokenszám: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M Keringésben lévő tokenszám: $ 98.90M $ 98.90M $ 98.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 347.18K $ 347.18K $ 347.18K Minden idők csúcspontja: $ 3.11 $ 3.11 $ 3.11 Minden idők mélypontja: $ 0.00237247 $ 0.00237247 $ 0.00237247 Jelenlegi ár: $ 0.00351447 $ 0.00351447 $ 0.00351447 További tudnivalók a(z) OpSec (OPSEC) áráról

OpSec (OPSEC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OpSec (OPSEC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OPSEC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OPSEC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OPSEC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OPSEC token élő árfolyamát!

OPSEC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OPSEC kapcsán? OPSEC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OPSEC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

