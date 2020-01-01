OpMentis (OPM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OpMentis (OPM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OpMentis (OPM) tokennel kapcsolatos információk OpMentis OPM is an ethereum token of OpMentis platform , where state-of-the-art AI technology meets accessibility the platform is meticulously designed to empower users, allowing them to delve into the realm of artificial intelligence with ease and confidence. The essence of Opmentis lies in its ability to simplify complex AI concepts and tools, making them user-friendly and approachable. This means that even those without a coding background can harness the full potential of AI for various purposes, from personal projects to significant business initiatives. Hivatalos webhely: https://www.opmentis.xyz/ Fehér könyv: https://docs.opmentis.xyz/ Vásárolj most OPM tokent!

OpMentis (OPM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OpMentis (OPM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 270.89K $ 270.89K $ 270.89K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 74.50M $ 74.50M $ 74.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 363.61K $ 363.61K $ 363.61K Minden idők csúcspontja: $ 0.075756 $ 0.075756 $ 0.075756 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00363877 $ 0.00363877 $ 0.00363877 További tudnivalók a(z) OpMentis (OPM) áráról

OpMentis (OPM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OpMentis (OPM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OPM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OPM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OPM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OPM token élő árfolyamát!

OPM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OPM kapcsán? OPM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OPM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

