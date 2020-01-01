Operon Origins (ORO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Operon Origins (ORO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Operon Origins (ORO) tokennel kapcsolatos információk Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. Hivatalos webhely: https://operonorigins.com/ Fehér könyv: https://operonorigins.com/litepaper.pdf Vásárolj most ORO tokent!

Operon Origins (ORO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Operon Origins (ORO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.23K $ 3.23K $ 3.23K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 40.76K $ 40.76K $ 40.76K Minden idők csúcspontja: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00040761 $ 0.00040761 $ 0.00040761 További tudnivalók a(z) Operon Origins (ORO) áráról

Operon Origins (ORO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Operon Origins (ORO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ORO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ORO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ORO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ORO token élő árfolyamát!

