A(z) élő OpenDelta GMCI30 ár ma 0.199005 USD. Kövesd nyomon a(z) OG30 USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OG30 ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OG30

OG30 árinformációk

Mi a(z) OG30

OG30 hivatalos webhely

OG30 tokenomikai adatai

OG30 árelőrejelzés

OpenDelta GMCI30 Logó

OpenDelta GMCI30 Ár (OG30)

Nem listázott

1 OG30-USD élő ár:

$0.199005
$0.199005$0.199005
+0.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
OpenDelta GMCI30 (OG30) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:10:47 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978
24h alacsony
$ 0.199162
$ 0.199162$ 0.199162
24h magas

$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978

$ 0.199162
$ 0.199162$ 0.199162

$ 0.258621
$ 0.258621$ 0.258621

$ 0.197582
$ 0.197582$ 0.197582

-0.00%

+0.56%

-3.97%

-3.97%

OpenDelta GMCI30 (OG30) valós idejű ár: $0.199005. Az elmúlt 24 órában, a(z)OG30 legalacsonyabb ára $ 0.1978, legmagasabb ára pedig $ 0.199162 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OG30 valaha volt legmagasabb ára $ 0.258621, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.197582 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OG30 változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.56% az elmúlt 24 órában, és -3.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OpenDelta GMCI30 (OG30) piaci információk

$ 187.07K
$ 187.07K$ 187.07K

--
----

$ 187.07K
$ 187.07K$ 187.07K

940.00K
940.00K 940.00K

939,999.997995219
939,999.997995219 939,999.997995219

A(z) OpenDelta GMCI30 jelenlegi piaci plafonja $ 187.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OG30 keringésben lévő tokenszáma 940.00K, és a teljes tokenszám 939999.997995219. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 187.07K.

OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőzmények USD

A(z) OpenDelta GMCI30USD mai árváltozása a következő volt: $ +0.00109858.
A(z) OpenDelta GMCI30 USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0241609781.
A(z) OpenDelta GMCI30 USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) OpenDelta GMCI30 USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00109858+0.56%
30 nap$ -0.0241609781-12.14%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) OpenDelta GMCI30 (OG30)

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

OpenDelta GMCI30 (OG30) Erőforrás

Hivatalos webhely

OpenDelta GMCI30 árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OpenDelta GMCI30 rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OpenDelta GMCI30 árelőrejelzését most!

OG30 helyi valutákra

OpenDelta GMCI30 (OG30) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OG30 token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: OpenDelta GMCI30 (OG30)

Mennyit ér ma a(z) OpenDelta GMCI30 (OG30)?
A(z) élő OG30 ár a(z) USD esetében 0.199005 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OG30 ára a(z) USD esetében?
A(z) OG30 jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.199005. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OpenDelta GMCI30 piaci plafonja?
A(z) OG30 piaci plafonja $ 187.07K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OG30 keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OG30 keringésben lévő tokenszáma 940.00K USD.
Mi volt a(z) OG30 mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OG30 mindenkori legmagasabb ára 0.258621 USD.
Mi volt a(z) OG30 mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OG30 mindenkori legalacsonyabb ára 0.197582 USD.
Mekkora a(z) OG30 kereskedési volumene?
A(z) OG30 élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) OG30 ára emelkedni fog idén?
A(z) OG30 a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OG30 árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:10:47 (UTC+8)

OpenDelta GMCI30 (OG30) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

