OpenDelta GMCI30 (OG30) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.1978 $ 0.1978 $ 0.1978 24h alacsony $ 0.199162 $ 0.199162 $ 0.199162 24h magas 24h alacsony $ 0.1978$ 0.1978 $ 0.1978 24h magas $ 0.199162$ 0.199162 $ 0.199162 Minden idők csúcspontja $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 Legalacsonyabb ár $ 0.197582$ 0.197582 $ 0.197582 Árváltozás (1H) -0.00% Árváltozás (1D) +0.56% Árváltozás (7D) -3.97% Árváltozás (7D) -3.97%

OpenDelta GMCI30 (OG30) valós idejű ár: $0.199005. Az elmúlt 24 órában, a(z)OG30 legalacsonyabb ára $ 0.1978, legmagasabb ára pedig $ 0.199162 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OG30 valaha volt legmagasabb ára $ 0.258621, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.197582 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OG30 változása a következő volt: -0.00% az elmúlt órában, +0.56% az elmúlt 24 órában, és -3.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OpenDelta GMCI30 (OG30) piaci információk

Piaci érték $ 187.07K$ 187.07K $ 187.07K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 187.07K$ 187.07K $ 187.07K Forgalomban lévő készlet 940.00K 940.00K 940.00K Teljes tokenszám 939,999.997995219 939,999.997995219 939,999.997995219

A(z) OpenDelta GMCI30 jelenlegi piaci plafonja $ 187.07K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OG30 keringésben lévő tokenszáma 940.00K, és a teljes tokenszám 939999.997995219. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 187.07K.