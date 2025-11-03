TőzsdeDEX+
A(z) élő OpenAI PreStocks ár ma 885.67 USD. Kövesd nyomon a(z) OPENAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OPENAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

OpenAI PreStocks Ár (OPENAI)

1 OPENAI-USD élő ár:

$885.58
+8.40%1D
+8.40%1D
mexc
USD
OpenAI PreStocks (OPENAI) Élő árdiagram
OpenAI PreStocks (OPENAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 812.39
$ 812.39$ 812.39
24h alacsony
$ 988.93
$ 988.93$ 988.93
24h magas

$ 812.39
$ 812.39$ 812.39

$ 988.93
$ 988.93$ 988.93

$ 1,490.11
$ 1,490.11$ 1,490.11

$ 551.47
$ 551.47$ 551.47

-1.08%

+8.50%

+16.87%

+16.87%

OpenAI PreStocks (OPENAI) valós idejű ár: $885.67. Az elmúlt 24 órában, a(z)OPENAI legalacsonyabb ára $ 812.39, legmagasabb ára pedig $ 988.93 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OPENAI valaha volt legmagasabb ára $ 1,490.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 551.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OPENAI változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, +8.50% az elmúlt 24 órában, és +16.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OpenAI PreStocks (OPENAI) piaci információk

$ 709.79K
$ 709.79K$ 709.79K

--
----

$ 709.79K
$ 709.79K$ 709.79K

789.99
789.99 789.99

789.988164338
789.988164338 789.988164338

A(z) OpenAI PreStocks jelenlegi piaci plafonja $ 709.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OPENAI keringésben lévő tokenszáma 789.99, és a teljes tokenszám 789.988164338. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 709.79K.

OpenAI PreStocks (OPENAI) árelőzmények USD

A(z) OpenAI PreStocksUSD mai árváltozása a következő volt: $ +69.41.
A(z) OpenAI PreStocks USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +291.7961151790.
A(z) OpenAI PreStocks USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) OpenAI PreStocks USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +69.41+8.50%
30 nap$ +291.7961151790+32.95%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) OpenAI PreStocks (OPENAI)

OpenAI pioneers large-language models like GPT and DALL·E, enabling advanced AI applications. Their research emphasizes both cutting-edge capability and responsible deployment strategies.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

OpenAI PreStocks (OPENAI) Erőforrás

Hivatalos webhely

OpenAI PreStocks árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OpenAI PreStocks (OPENAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OpenAI PreStocks (OPENAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OpenAI PreStocks rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OpenAI PreStocks árelőrejelzését most!

OPENAI helyi valutákra

OpenAI PreStocks (OPENAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OpenAI PreStocks (OPENAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OPENAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: OpenAI PreStocks (OPENAI)

Mennyit ér ma a(z) OpenAI PreStocks (OPENAI)?
A(z) élő OPENAI ár a(z) USD esetében 885.67 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OPENAI ára a(z) USD esetében?
A(z) OPENAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 885.67. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OpenAI PreStocks piaci plafonja?
A(z) OPENAI piaci plafonja $ 709.79K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OPENAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OPENAI keringésben lévő tokenszáma 789.99 USD.
Mi volt a(z) OPENAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OPENAI mindenkori legmagasabb ára 1,490.11 USD.
Mi volt a(z) OPENAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OPENAI mindenkori legalacsonyabb ára 551.47 USD.
Mekkora a(z) OPENAI kereskedési volumene?
A(z) OPENAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) OPENAI ára emelkedni fog idén?
A(z) OPENAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OPENAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:10:38 (UTC+8)

OpenAI PreStocks (OPENAI) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

