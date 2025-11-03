OpenAI PreStocks (OPENAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 812.39 $ 812.39 $ 812.39 24h alacsony $ 988.93 $ 988.93 $ 988.93 24h magas 24h alacsony $ 812.39$ 812.39 $ 812.39 24h magas $ 988.93$ 988.93 $ 988.93 Minden idők csúcspontja $ 1,490.11$ 1,490.11 $ 1,490.11 Legalacsonyabb ár $ 551.47$ 551.47 $ 551.47 Árváltozás (1H) -1.08% Árváltozás (1D) +8.50% Árváltozás (7D) +16.87% Árváltozás (7D) +16.87%

OpenAI PreStocks (OPENAI) valós idejű ár: $885.67. Az elmúlt 24 órában, a(z)OPENAI legalacsonyabb ára $ 812.39, legmagasabb ára pedig $ 988.93 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OPENAI valaha volt legmagasabb ára $ 1,490.11, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 551.47 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OPENAI változása a következő volt: -1.08% az elmúlt órában, +8.50% az elmúlt 24 órában, és +16.87% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OpenAI PreStocks (OPENAI) piaci információk

Piaci érték $ 709.79K$ 709.79K $ 709.79K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 709.79K$ 709.79K $ 709.79K Forgalomban lévő készlet 789.99 789.99 789.99 Teljes tokenszám 789.988164338 789.988164338 789.988164338

A(z) OpenAI PreStocks jelenlegi piaci plafonja $ 709.79K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OPENAI keringésben lévő tokenszáma 789.99, és a teljes tokenszám 789.988164338. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 709.79K.