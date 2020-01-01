OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokennel kapcsolatos információk The OPEN Ticketing Ecosystem is the home of on-chain ticketing. Having built state-of-the-art ticketing infrastructure that has issued over 5 million on-chain tickets globally, the OPEN ecosystem provides tools for integrators, event organizers, and artists to take back control of their ticketing and tap into new avenues for financing, access, and fostering fan relationships. Hivatalos webhely: https://onopen.xyz/ Vásárolj most OPN tokent!

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Teljes tokenszám: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B Keringésben lévő tokenszám: $ 22.93B $ 22.93B $ 22.93B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.15M $ 6.15M $ 6.15M Minden idők csúcspontja: $ 0.00552837 $ 0.00552837 $ 0.00552837 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00026823 $ 0.00026823 $ 0.00026823 További tudnivalók a(z) OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) áráról

OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OPEN Ticketing Ecosystem (OPN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OPN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OPN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OPN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OPN token élő árfolyamát!

OPN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OPN kapcsán? OPN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OPN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

