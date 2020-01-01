Ooga Booga (OOGA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ooga Booga (OOGA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ooga Booga (OOGA) tokennel kapcsolatos információk Ooga Booga is a decentralized exchange aggregator built on Berachain, designed to help traders find the most cost-effective crypto swaps across various exchanges. It serves as Berachain's native liquidity aggregator, enhancing the efficiency and accessibility of decentralized trading on the platform. Ooga Booga is a platform designed to streamline cryptocurrency trading by sourcing the best prices across multiple DEXs. Ooga Booga aims to enhance capital efficiency and provide traders with a seamless, cost-effective swapping experience. Launched by co-founders Bruno Wu and 20-Thisyear-old Kevin Liu—previously the mind behind the Gridex Protocol on Arbitrum—Ooga Booga has quickly positioned itself as a cornerstone of Berachain’s DeFi landscape, even before the network’s mainnet went live. Hivatalos webhely: https://www.oogabooga.io Vásárolj most OOGA tokent!

Ooga Booga (OOGA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ooga Booga (OOGA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Teljes tokenszám: $ 99.39M $ 99.39M $ 99.39M Keringésben lévő tokenszám: $ 18.75M $ 18.75M $ 18.75M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.84M $ 6.84M $ 6.84M Minden idők csúcspontja: $ 0.336797 $ 0.336797 $ 0.336797 Minden idők mélypontja: $ 0.02208362 $ 0.02208362 $ 0.02208362 Jelenlegi ár: $ 0.068808 $ 0.068808 $ 0.068808 További tudnivalók a(z) Ooga Booga (OOGA) áráról

Ooga Booga (OOGA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ooga Booga (OOGA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OOGA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OOGA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OOGA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OOGA token élő árfolyamát!

OOGA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OOGA kapcsán? OOGA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OOGA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

