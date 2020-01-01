Ontos (ONTOS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ontos (ONTOS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ontos (ONTOS) tokennel kapcsolatos információk Ontocracia is a community-driven political platform that aggregates and standardizes comprehensive political data from around the world. It gathers official information on countries, legislative bodies, political parties, and politicians and presents it in an intuitive, easy-to-navigate format. The platform employs AI-driven data updates and semi-automated processes to ensure that the information remains current and reliable. By providing accessible political insights via both web and app interfaces, Ontocracia empowers individuals to stay informed and engage in transparent governance, bridging the gap between everyday citizens and political institutions. ⚖️ Hivatalos webhely: https://ontocracia.org/ Fehér könyv: https://ontocracia.gitbook.io/docs Vásárolj most ONTOS tokent!

Ontos (ONTOS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ontos (ONTOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 35.37K $ 35.37K $ 35.37K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 35.37K $ 35.37K $ 35.37K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Ontos (ONTOS) áráról

Ontos (ONTOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ontos (ONTOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ONTOS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ONTOS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ONTOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ONTOS token élő árfolyamát!

ONTOS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ONTOS kapcsán? ONTOS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ONTOS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

