TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Onocoy Token ár ma 0.02246222 USD. Kövesd nyomon a(z) ONO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ONO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Onocoy Token ár ma 0.02246222 USD. Kövesd nyomon a(z) ONO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ONO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ONO

ONO árinformációk

Mi a(z) ONO

ONO fehér könyv

ONO hivatalos webhely

ONO tokenomikai adatai

ONO árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Onocoy Token Logó

Onocoy Token Ár (ONO)

Nem listázott

1 ONO-USD élő ár:

$0.02246426
$0.02246426$0.02246426
-2.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Onocoy Token (ONO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:10:24 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.02162066
$ 0.02162066$ 0.02162066
24h alacsony
$ 0.02351121
$ 0.02351121$ 0.02351121
24h magas

$ 0.02162066
$ 0.02162066$ 0.02162066

$ 0.02351121
$ 0.02351121$ 0.02351121

$ 0.084078
$ 0.084078$ 0.084078

$ 0.02132158
$ 0.02132158$ 0.02132158

-0.01%

-2.79%

-15.99%

-15.99%

Onocoy Token (ONO) valós idejű ár: $0.02246222. Az elmúlt 24 órában, a(z)ONO legalacsonyabb ára $ 0.02162066, legmagasabb ára pedig $ 0.02351121 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ONO valaha volt legmagasabb ára $ 0.084078, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02132158 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ONO változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -2.79% az elmúlt 24 órában, és -15.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Onocoy Token (ONO) piaci információk

$ 9.01M
$ 9.01M$ 9.01M

--
----

$ 18.19M
$ 18.19M$ 18.19M

401.18M
401.18M 401.18M

809,830,461.9629699
809,830,461.9629699 809,830,461.9629699

A(z) Onocoy Token jelenlegi piaci plafonja $ 9.01M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ONO keringésben lévő tokenszáma 401.18M, és a teljes tokenszám 809830461.9629699. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.19M.

Onocoy Token (ONO) árelőzmények USD

A(z) Onocoy TokenUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00064471059561413.
A(z) Onocoy Token USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0057702657.
A(z) Onocoy Token USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0100887668.
A(z) Onocoy Token USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.02951667183136392.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00064471059561413-2.79%
30 nap$ -0.0057702657-25.68%
60 nap$ -0.0100887668-44.91%
90 nap$ -0.02951667183136392-56.78%

Mi a(z) Onocoy Token (ONO)

onocoy is the world’s first open, hardware-agnostic, community-powered GNSS Reference Station Network (i.e. a Decentralized Physical Infrastructure Network ( DePIN). By leveraging blockchain technology, onocoy provides decentralized and highly accurate GPS/GNSS reference station data for industries such as agriculture, robotics, drones, autonomous driving surveying, and autonomous systems. It dual token model connects GNSS users with Web3 miners and forms the basis for a rapidly growing ecosystem that paves the way for high precision GNSS to become a mass market

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Onocoy Token (ONO) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Onocoy Token árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Onocoy Token (ONO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Onocoy Token (ONO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Onocoy Token rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Onocoy Token árelőrejelzését most!

ONO helyi valutákra

Onocoy Token (ONO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Onocoy Token (ONO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ONO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Onocoy Token (ONO)

Mennyit ér ma a(z) Onocoy Token (ONO)?
A(z) élő ONO ár a(z) USD esetében 0.02246222 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ONO ára a(z) USD esetében?
A(z) ONO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.02246222. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Onocoy Token piaci plafonja?
A(z) ONO piaci plafonja $ 9.01M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ONO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ONO keringésben lévő tokenszáma 401.18M USD.
Mi volt a(z) ONO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ONO mindenkori legmagasabb ára 0.084078 USD.
Mi volt a(z) ONO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ONO mindenkori legalacsonyabb ára 0.02132158 USD.
Mekkora a(z) ONO kereskedési volumene?
A(z) ONO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ONO ára emelkedni fog idén?
A(z) ONO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ONO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:10:24 (UTC+8)

Onocoy Token (ONO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,826.55
$107,826.55$107,826.55

-2.07%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,726.80
$3,726.80$3,726.80

-3.28%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.44
$177.44$177.44

-3.44%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0617
$1.0617$1.0617

-15.86%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,826.55
$107,826.55$107,826.55

-2.07%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,726.80
$3,726.80$3,726.80

-3.28%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.44
$177.44$177.44

-3.44%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.94
$83.94$83.94

-5.25%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4287
$2.4287$2.4287

-2.84%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0378
$0.0378$0.0378

-24.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05610
$0.05610$0.05610

+180.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11200
$0.11200$0.11200

+35.57%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002001
$0.000000002001$0.000000002001

+360.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000495
$0.0000495$0.0000495

+96.42%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005854
$0.00005854$0.00005854

+59.90%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000499
$0.000000000499$0.000000000499

+28.27%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0002511
$0.0002511$0.0002511

+25.55%