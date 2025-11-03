Onocoy Token (ONO) árinformáció (USD)

Onocoy Token (ONO) valós idejű ár: $0.02246222. Az elmúlt 24 órában, a(z)ONO legalacsonyabb ára $ 0.02162066, legmagasabb ára pedig $ 0.02351121 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ONO valaha volt legmagasabb ára $ 0.084078, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.02132158 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ONO változása a következő volt: -0.01% az elmúlt órában, -2.79% az elmúlt 24 órában, és -15.99% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Onocoy Token (ONO) piaci információk

A(z) Onocoy Token jelenlegi piaci plafonja $ 9.01M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ONO keringésben lévő tokenszáma 401.18M, és a teljes tokenszám 809830461.9629699. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 18.19M.