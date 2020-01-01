Onigchi (ONIGCHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Onigchi (ONIGCHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Onigchi (ONIGCHI) tokennel kapcsolatos információk Onigchi fights for equal rights and representation. We will not stop marching and fighting the good fight until we have our black frog emoji and Kermit has been recast as a black frog. Onigchi, the No. 1 Black Rain Frog on TikTok, stands as a symbol of the fight for representation and equality. Black frogs leap higher, grind harder, and bid bigger. The mission won’t stop until Kermit is recast as a Black frog, bringing justice and balance to the pond. #BlackFrogsMatter Hivatalos webhely: https://www.onigchi.com/ Vásárolj most ONIGCHI tokent!

Onigchi (ONIGCHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Onigchi (ONIGCHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.66K $ 9.66K $ 9.66K Teljes tokenszám: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.66K $ 9.66K $ 9.66K Minden idők csúcspontja: $ 0.00153562 $ 0.00153562 $ 0.00153562 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Onigchi (ONIGCHI) áráról

Onigchi (ONIGCHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Onigchi (ONIGCHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ONIGCHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ONIGCHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ONIGCHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ONIGCHI token élő árfolyamát!

ONIGCHI árelőrejelzése

