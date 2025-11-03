OneRing (RING) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00729327 $ 0.00729327 $ 0.00729327 24h alacsony $ 0.00782102 $ 0.00782102 $ 0.00782102 24h magas 24h alacsony $ 0.00729327$ 0.00729327 $ 0.00729327 24h magas $ 0.00782102$ 0.00782102 $ 0.00782102 Minden idők csúcspontja $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Legalacsonyabb ár $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 Árváltozás (1H) -1.56% Árváltozás (1D) -3.93% Árváltozás (7D) -12.31% Árváltozás (7D) -12.31%

OneRing (RING) valós idejű ár: $0.00729027. Az elmúlt 24 órában, a(z)RING legalacsonyabb ára $ 0.00729327, legmagasabb ára pedig $ 0.00782102 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) RING valaha volt legmagasabb ára $ 4.81, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00215211 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) RING változása a következő volt: -1.56% az elmúlt órában, -3.93% az elmúlt 24 órában, és -12.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OneRing (RING) piaci információk

Piaci érték $ 49.61K$ 49.61K $ 49.61K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 690.84K$ 690.84K $ 690.84K Forgalomban lévő készlet 6.80M 6.80M 6.80M Teljes tokenszám 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

A(z) OneRing jelenlegi piaci plafonja $ 49.61K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) RING keringésben lévő tokenszáma 6.80M, és a teljes tokenszám 94753393.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 690.84K.