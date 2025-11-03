Oneoneone (SN111) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.887292 $ 0.887292 $ 0.887292 24h alacsony $ 0.983714 $ 0.983714 $ 0.983714 24h magas 24h alacsony $ 0.887292$ 0.887292 $ 0.887292 24h magas $ 0.983714$ 0.983714 $ 0.983714 Minden idők csúcspontja $ 1.028$ 1.028 $ 1.028 Legalacsonyabb ár $ 0.326681$ 0.326681 $ 0.326681 Árváltozás (1H) -2.15% Árváltozás (1D) -6.38% Árváltozás (7D) +12.16% Árváltozás (7D) +12.16%

Oneoneone (SN111) valós idejű ár: $0.883633. Az elmúlt 24 órában, a(z)SN111 legalacsonyabb ára $ 0.887292, legmagasabb ára pedig $ 0.983714 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) SN111 valaha volt legmagasabb ára $ 1.028, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.326681 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) SN111 változása a következő volt: -2.15% az elmúlt órában, -6.38% az elmúlt 24 órában, és +12.16% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Oneoneone (SN111) piaci információk

Piaci érték $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.41M$ 1.41M $ 1.41M Forgalomban lévő készlet 1.59M 1.59M 1.59M Teljes tokenszám 1,591,062.248118201 1,591,062.248118201 1,591,062.248118201

A(z) Oneoneone jelenlegi piaci plafonja $ 1.41M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) SN111 keringésben lévő tokenszáma 1.59M, és a teljes tokenszám 1591062.248118201. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.41M.