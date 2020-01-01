OneArt (1ART) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OneArt (1ART) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OneArt (1ART) tokennel kapcsolatos információk OneArt is an Ecosystem of NFT and Metaverse products. The global mission of OneArt is to build a scalable and easy-to-use NFT & Metaverse infrastructure to let industries utilize the full potential of advanced NFT technologies. The goal is to become a global leader pursuing Mass Adoption through the OneArt Ecosystem Products. Hivatalos webhely: https://oneart.digital Vásárolj most 1ART tokent!

OneArt (1ART) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OneArt (1ART) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 127.75K $ 127.75K $ 127.75K Teljes tokenszám: $ 468.83M $ 468.83M $ 468.83M Keringésben lévő tokenszám: $ 314.86M $ 314.86M $ 314.86M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 190.22K $ 190.22K $ 190.22K Minden idők csúcspontja: $ 0.758388 $ 0.758388 $ 0.758388 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00040524 $ 0.00040524 $ 0.00040524 További tudnivalók a(z) OneArt (1ART) áráról

OneArt (1ART) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OneArt (1ART) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 1ART tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 1ART token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 1ART tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 1ART token élő árfolyamát!

1ART árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) 1ART kapcsán? 1ART-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) 1ART tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

