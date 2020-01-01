Oncology Network (ONC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Oncology Network (ONC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Oncology Network (ONC) tokennel kapcsolatos információk Oncology Network is an original Decentralized Science (DeSci) movement aimed at revolutionizing cancer research by fostering collaboration among researchers, patients, and the public. Oncology Network seeks to dismantle the cancer research barriers by creating a collaborative, transparent, and decentralized platform. This initiative connects various stakeholders, facilitating a more inclusive approach to cancer research. Imagine a world where researchers, patients, and the public come together seamlessly to tackle one of humanity's greatest challenges:cancer. By breaking down the barriers of traditional systems, it empowers collaboration, fosters inclusivity, and accelerates the pace of discovery like never before. Hivatalos webhely: https://oncologynetwork.org/ Fehér könyv: https://drive.google.com/file/d/1FEAmvXWtf6p2aZfwAJ6j4Qd-1JL3XqHT/view?usp=sharing Vásárolj most ONC tokent!

Oncology Network (ONC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Oncology Network (ONC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 157.54K $ 157.54K $ 157.54K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 696.09M $ 696.09M $ 696.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 226.33K $ 226.33K $ 226.33K Minden idők csúcspontja: $ 0.02182385 $ 0.02182385 $ 0.02182385 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00022633 $ 0.00022633 $ 0.00022633 További tudnivalók a(z) Oncology Network (ONC) áráról

Oncology Network (ONC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Oncology Network (ONC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ONC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ONC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ONC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ONC token élő árfolyamát!

