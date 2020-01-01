OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OnChain Pepe 404 (OCP404) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OnChain Pepe 404 (OCP404) tokennel kapcsolatos információk 88 Pepes generated and stored entirely on-chain and minted as ERC404 tokens. Unlike regular NFTs, there is no IPFS or image link. All art is randomly generated and stored completely on the blockchain. This ensures that your art can never be changed or lost. -OCP404 contract is renounced -OCP404 LP is locked for 10 years -OCP404 art is onchain as SVG OCP404 will be the one where the community is at. That's where the legacy is. All art embedded entirely on chain - no third party links. As long as Ethereum is alive, your art will stay with you. Like Bitcoin Ordinals, but for ERC404s! The first of its kind. And only 88 to go around. With the total supply being 88 tokens, that means we will have 88 Pepe’s Every time a wallet has greater than 1 OCP404 token a Pepe is minted and sent to their wallet. If that wallet has less than 1 OCP404 that Pepe is burnt. The design and characteristics of Pepe NFT’s is ever changing! Will you be one of the elite 88. Hivatalos webhely: https://onchainpepe.xyz Vásárolj most OCP404 tokent!

OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OnChain Pepe 404 (OCP404) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 55.26K $ 55.26K $ 55.26K Teljes tokenszám: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 Keringésben lévő tokenszám: $ 88.00 $ 88.00 $ 88.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 55.26K $ 55.26K $ 55.26K Minden idők csúcspontja: $ 5,094.39 $ 5,094.39 $ 5,094.39 Minden idők mélypontja: $ 332.33 $ 332.33 $ 332.33 Jelenlegi ár: $ 627.99 $ 627.99 $ 627.99 További tudnivalók a(z) OnChain Pepe 404 (OCP404) áráról

OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OnChain Pepe 404 (OCP404) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OCP404 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OCP404 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OCP404 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OCP404 token élő árfolyamát!

OCP404 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OCP404 kapcsán? OCP404-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OCP404 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

