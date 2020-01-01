Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Onchain Finance and Culture (OFAC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Onchain Finance and Culture (OFAC) tokennel kapcsolatos információk Onchain Finance and Culture (OFAC) is a digital labor union and unofficial sister organization to the U.S. Department of Government Efficiency (DOGE) OFAC labor tokens are held closely by members who share fair and grounded discussions on the transfer of value. Commerce is digital and it must not be restricted in the 21st century. Join a community of builders who innovate in the digital finance space. Hivatalos webhely: https://ofacbase.com/ Vásárolj most OFAC tokent!

Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Onchain Finance and Culture (OFAC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.79K $ 28.79K $ 28.79K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 838.79M $ 838.79M $ 838.79M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.32K $ 34.32K $ 34.32K Minden idők csúcspontja: $ 0.00208752 $ 0.00208752 $ 0.00208752 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Onchain Finance and Culture (OFAC) áráról

Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Onchain Finance and Culture (OFAC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OFAC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OFAC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OFAC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OFAC token élő árfolyamát!

OFAC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OFAC kapcsán? OFAC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OFAC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

