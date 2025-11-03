OnChain Battles Ár (OCB)
--
--
0.00%
0.00%
OnChain Battles (OCB) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)OCB legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OCB valaha volt legmagasabb ára $ 0.00697617, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.
A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OCB változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.
A(z) OnChain Battles jelenlegi piaci plafonja $ 7.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OCB keringésben lévő tokenszáma 50.00M, és a teljes tokenszám 50000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.82K.
A(z) OnChain BattlesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) OnChain Battles USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) OnChain Battles USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) OnChain Battles USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.
|Időszak
|Változás (USD)
|Változás (%)
|Ma
|$ 0
|--
|30 nap
|$ 0
|0.00%
|60 nap
|$ 0
|-86.14%
|90 nap
|$ 0
|--
An OnChain arena where only verified traders compete.
$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.
All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.
OCB is where real traders prove themselves
OnChainBattles, it’s on the chain.
The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.
Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.
Not followers, not likes, just pure, verified profit.
Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.
You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.
If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.
Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.
No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.
Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.
Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.
The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.
Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OnChain Battles (OCB) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OCB token kapcsán!
