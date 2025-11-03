Onboarding (ONBOARDING) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.00166146$ 0.00166146 $ 0.00166146 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -15.69% Árváltozás (7D) -7.94% Árváltozás (7D) -7.94%

Onboarding (ONBOARDING) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)ONBOARDING legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ONBOARDING valaha volt legmagasabb ára $ 0.00166146, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ONBOARDING változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -15.69% az elmúlt 24 órában, és -7.94% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Onboarding (ONBOARDING) piaci információk

Piaci érték $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Forgalomban lévő készlet 992.90M 992.90M 992.90M Teljes tokenszám 992,904,882.585013 992,904,882.585013 992,904,882.585013

A(z) Onboarding jelenlegi piaci plafonja $ 7.26K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ONBOARDING keringésben lévő tokenszáma 992.90M, és a teljes tokenszám 992904882.585013. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.26K.