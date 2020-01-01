Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Omni Consumer Protocol (OCP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Omni Consumer Protocol (OCP) tokennel kapcsolatos információk Omni Consumer Protocols (OCP) aims to be the first DeFi DAO conglomerate with multiple interlinked protocols under the same family. This architecture from the outset allows our community to benefit not only from the underlying protocols, but the overall DAO as well. The first to go live, OmniCOMP, is a synthetic currency minter. Users can supply assets to mint USDO, and other currencies, earning $OMNIC rewards for a supercharged yield. Coming next is OmniTRADE a DEX with IL protection, tight slippage tolerance, and accurate pricing of assets. Finally, the jewel of OCP, Delta City. The promise of blockchain realized in a fully decentralized utopia. Create, trade, and buy your stake in the OCP universe with unique items such as APY boosters and virtual real estate via NFTs. Hivatalos webhely: https://ocp.finance/ Vásárolj most OCP tokent!

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Omni Consumer Protocol (OCP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 45.36K $ 45.36K $ 45.36K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 11.90M $ 11.90M $ 11.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 381.10K $ 381.10K $ 381.10K Minden idők csúcspontja: $ 0.162663 $ 0.162663 $ 0.162663 Minden idők mélypontja: $ 0.00357514 $ 0.00357514 $ 0.00357514 Jelenlegi ár: $ 0.00380452 $ 0.00380452 $ 0.00380452 További tudnivalók a(z) Omni Consumer Protocol (OCP) áráról

Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Omni Consumer Protocol (OCP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OCP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OCP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OCP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OCP token élő árfolyamát!

OCP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OCP kapcsán? OCP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OCP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

