Olive Cash (OLIVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Olive Cash (OLIVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Olive Cash (OLIVE) tokennel kapcsolatos információk OliveCash is a cross chain Yield Farming project running on Binance Smart Chain Avalanche chain. OliveCash has the goal of fostering AMM, Yeild Farming and DeFi market by facilitating the participation of traditional investors to the Crypto Ecosystem. Expanding the potential market reach requires simple and smooth interfaces as well as easier connections between Fiat and Crypto markets. To increase protocol economical sustainability, we aim at increasing burning fees and defining additional deflationary strategies benefitting holders. Hivatalos webhely: https://olive.cash/ Vásárolj most OLIVE tokent!

Olive Cash (OLIVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Olive Cash (OLIVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 43.76K $ 43.76K $ 43.76K Teljes tokenszám: $ 52.24M $ 52.24M $ 52.24M Keringésben lévő tokenszám: $ 51.70M $ 51.70M $ 51.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 44.22K $ 44.22K $ 44.22K Minden idők csúcspontja: $ 1.6 $ 1.6 $ 1.6 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00084649 $ 0.00084649 $ 0.00084649 További tudnivalók a(z) Olive Cash (OLIVE) áráról

Olive Cash (OLIVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Olive Cash (OLIVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OLIVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OLIVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OLIVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OLIVE token élő árfolyamát!

OLIVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OLIVE kapcsán? OLIVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OLIVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

