A(z) élő OKX Mascot ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) WALLY USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) WALLY ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: WALLY

WALLY árinformációk

Mi a(z) WALLY

WALLY hivatalos webhely

WALLY tokenomikai adatai

WALLY árelőrejelzés

OKX Mascot Logó

OKX Mascot Ár (WALLY)

Nem listázott

1 WALLY-USD élő ár:

--
----
-0.40%1D
OKX Mascot (WALLY) Élő árdiagram
OKX Mascot (WALLY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00780088
$ 0.00780088$ 0.00780088

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.45%

-8.90%

-8.90%

OKX Mascot (WALLY) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)WALLY legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) WALLY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00780088, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) WALLY változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -0.45% az elmúlt 24 órában, és -8.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OKX Mascot (WALLY) piaci információk

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

--
----

$ 5.88K
$ 5.88K$ 5.88K

999.97M
999.97M 999.97M

999,970,448.449221
999,970,448.449221 999,970,448.449221

A(z) OKX Mascot jelenlegi piaci plafonja $ 5.88K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) WALLY keringésben lévő tokenszáma 999.97M, és a teljes tokenszám 999970448.449221. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.88K.

OKX Mascot (WALLY) árelőzmények USD

A(z) OKX MascotUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) OKX Mascot USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) OKX Mascot USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) OKX Mascot USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.45%
30 nap$ 0-20.13%
60 nap$ 0-94.74%
90 nap$ 0--

Mi a(z) OKX Mascot (WALLY)

$WALLY — The Comeback Kid of Crypto

Once a trader buried deep in the liquidation trenches, Wally was just another chart casualty — humbled, forgotten, and meme-worthy. But every cycle has its reversal.

Now he’s back. Sharper, greener, and wiser than ever.

$WALLY is more than just a token — it’s a symbol of every degen’s redemption arc. From blown accounts to breakout trades, Wally’s story is yours too. Whether you’re up 10x or down bad, Wally reminds us that the market always gives one more chance… if you’ve got the guts to take it.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

OKX Mascot (WALLY) Erőforrás

Hivatalos webhely

OKX Mascot árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OKX Mascot (WALLY) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OKX Mascot (WALLY) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OKX Mascot rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OKX Mascot árelőrejelzését most!

WALLY helyi valutákra

OKX Mascot (WALLY) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OKX Mascot (WALLY) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) WALLY token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: OKX Mascot (WALLY)

Mennyit ér ma a(z) OKX Mascot (WALLY)?
A(z) élő WALLY ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) WALLY ára a(z) USD esetében?
A(z) WALLY jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OKX Mascot piaci plafonja?
A(z) WALLY piaci plafonja $ 5.88K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) WALLY keringésben lévő tokenszáma?
A(z) WALLY keringésben lévő tokenszáma 999.97M USD.
Mi volt a(z) WALLY mindenkori legmagasabb ára?
A(z) WALLY mindenkori legmagasabb ára 0.00780088 USD.
Mi volt a(z) WALLY mindenkori legmagasabb ár?
A(z) WALLY mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) WALLY kereskedési volumene?
A(z) WALLY élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) WALLY ára emelkedni fog idén?
A(z) WALLY a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) WALLY árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
OKX Mascot (WALLY) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

