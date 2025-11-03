TőzsdeDEX+
Blue Chip Blitz
A(z) élő OKIE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) OKIE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OKIE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő OKIE ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) OKIE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) OKIE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: OKIE

OKIE árinformációk

Mi a(z) OKIE

OKIE hivatalos webhely

OKIE tokenomikai adatai

OKIE árelőrejelzés

OKIE Ár (OKIE)

Nem listázott

Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
Mi a(z) OKIE (OKIE)

OKIE is the first official test token deployed by Flap on the X-Layer blockchain. It was originally introduced as a playful experiment, but quickly evolved into a strong symbol of community energy and creativity. Despite being a test-phase token without a graduation process, OKIE has become an emblem representing the passion, cohesion, and innovation of the Flap ecosystem.

The project demonstrates how test tokens can carry meaning beyond technical utility. In its early stages, the community spontaneously organized itself around OKIE, forming teams, spreading memes, and co-creating a culture that emphasizes openness and collaboration. This bottom-up movement shows the unique power of decentralized communities: when given a shared symbol, participants can build a vibrant ecosystem of creativity and support.

As pioneers, users who first engaged with Flap on BSC are now extending their spirit of exploration to X-Layer. By launching OKIE here, we highlight continuity between past and future, while also expanding into a more scalable and innovative environment. The token’s role is not financial speculation, but rather to serve as a cultural and experimental foundation for builders, developers, and community members to test ideas freely.

OKIE’s milestones, such as reaching new ATH levels and surpassing 1,000 holders, prove the vitality of its community. More importantly, it inspires participants to push boundaries, try new forms of engagement, and strengthen the collective identity of the Flap ecosystem on X-Layer. Through this token, the community embraces experimentation while shaping the future of decentralized collaboration.

Ultimately, OKIE is more than a test token. It is a living demonstration of how culture, memes, and shared creativity can drive blockchain adoption. By combining simplicity with strong symbolism, OKIE invites everyone to join, contribute, and become part of the ongoing story of Flap on X-Layer.

OKIE (OKIE) Erőforrás

Hivatalos webhely

OKIE árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) OKIE (OKIE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) OKIE (OKIE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) OKIE rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) OKIE árelőrejelzését most!

OKIE helyi valutákra

OKIE (OKIE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) OKIE (OKIE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) OKIE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: OKIE (OKIE)

Mennyit ér ma a(z) OKIE (OKIE)?
A(z) élő OKIE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) OKIE ára a(z) USD esetében?
A(z) OKIE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) OKIE piaci plafonja?
A(z) OKIE piaci plafonja $ 11.15K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) OKIE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) OKIE keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) OKIE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) OKIE mindenkori legmagasabb ára 0.00362919 USD.
Mi volt a(z) OKIE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) OKIE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) OKIE kereskedési volumene?
A(z) OKIE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) OKIE ára emelkedni fog idén?
A(z) OKIE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) OKIE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:09:42 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

