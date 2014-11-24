Okcash (OK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Okcash (OK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Okcash (OK) tokennel kapcsolatos információk OK is open-source; its design is public, nobody owns or controls OK and everyone can take part. Okcash is a decentralized and established hybrid cryptocurrency that started on Nov 24th 2014. OK was mined (PoW-Scrypt) and evolved to be stake-able (PoS-LTSS-Sha256). Okcash is not a security, it never had an ICO, nor any kind of funding rounds. OK is self sustainable and is fully supported by voluntaries (Just like Bitcoin). Hivatalos webhely: https://okcash.org/ Fehér könyv: https://github.com/okcashpro/okcash-whitepaper Vásárolj most OK tokent!

Okcash (OK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Okcash (OK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 509.22K $ 509.22K $ 509.22K Teljes tokenszám: $ 105.00M $ 105.00M $ 105.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 89.37M $ 89.37M $ 89.37M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 598.28K $ 598.28K $ 598.28K Minden idők csúcspontja: $ 0.7685 $ 0.7685 $ 0.7685 Minden idők mélypontja: $ 0.00001798 $ 0.00001798 $ 0.00001798 Jelenlegi ár: $ 0.00569787 $ 0.00569787 $ 0.00569787 További tudnivalók a(z) Okcash (OK) áráról

Okcash (OK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Okcash (OK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OK token élő árfolyamát!

