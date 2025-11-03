OKBOK (OKBOK) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.000335$ 0.000335 $ 0.000335 Legalacsonyabb ár $ 0.00000741$ 0.00000741 $ 0.00000741 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -14.92% Árváltozás (7D) -14.92%

OKBOK (OKBOK) valós idejű ár: $0.00000759. Az elmúlt 24 órában, a(z)OKBOK legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OKBOK valaha volt legmagasabb ára $ 0.000335, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000741 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OKBOK változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -14.92% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OKBOK (OKBOK) piaci információk

Piaci érték $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.59K$ 7.59K $ 7.59K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) OKBOK jelenlegi piaci plafonja $ 7.59K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OKBOK keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.59K.