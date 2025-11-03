OKBDOGE (OKBDOGE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -3.13% Árváltozás (1D) -7.72% Árváltozás (7D) -24.45% Árváltozás (7D) -24.45%

OKBDOGE (OKBDOGE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)OKBDOGE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) OKBDOGE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) OKBDOGE változása a következő volt: -3.13% az elmúlt órában, -7.72% az elmúlt 24 órában, és -24.45% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

OKBDOGE (OKBDOGE) piaci információk

Piaci érték $ 44.63K$ 44.63K $ 44.63K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 44.63K$ 44.63K $ 44.63K Forgalomban lévő készlet 210.00B 210.00B 210.00B Teljes tokenszám 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0 210,000,000,000.0

A(z) OKBDOGE jelenlegi piaci plafonja $ 44.63K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) OKBDOGE keringésben lévő tokenszáma 210.00B, és a teljes tokenszám 210000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 44.63K.