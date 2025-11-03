TőzsdeDEX+
A(z) élő Official PPshow ár ma 0.00333685 USD. Kövesd nyomon a(z) PP USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) PP ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: PP

PP árinformációk

Mi a(z) PP

PP fehér könyv

PP hivatalos webhely

PP tokenomikai adatai

PP árelőrejelzés

Official PPshow Ár (PP)

1 PP-USD élő ár:

$0.00332576
-4.20%1D
-4.20%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Official PPshow (PP) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:09:16 (UTC+8)

Official PPshow (PP) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00327559
$ 0.00327559$ 0.00327559
24h alacsony
$ 0.00373236
$ 0.00373236$ 0.00373236
24h magas

$ 0.00327559
$ 0.00327559$ 0.00327559

$ 0.00373236
$ 0.00373236$ 0.00373236

$ 0.00379033
$ 0.00379033$ 0.00379033

$ 0.00122364
$ 0.00122364$ 0.00122364

-3.46%

-3.95%

+12.60%

+12.60%

Official PPshow (PP) valós idejű ár: $0.00333685. Az elmúlt 24 órában, a(z)PP legalacsonyabb ára $ 0.00327559, legmagasabb ára pedig $ 0.00373236 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) PP valaha volt legmagasabb ára $ 0.00379033, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00122364 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) PP változása a következő volt: -3.46% az elmúlt órában, -3.95% az elmúlt 24 órában, és +12.60% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Official PPshow (PP) piaci információk

$ 1.67M
$ 1.67M$ 1.67M

--
----

$ 2.67M
$ 2.67M$ 2.67M

501.97M
501.97M 501.97M

801,969,565.023259
801,969,565.023259 801,969,565.023259

A(z) Official PPshow jelenlegi piaci plafonja $ 1.67M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) PP keringésben lévő tokenszáma 501.97M, és a teljes tokenszám 801969565.023259. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.67M.

Official PPshow (PP) árelőzmények USD

A(z) Official PPshowUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000137394770240157.
A(z) Official PPshow USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0020049993.
A(z) Official PPshow USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0006803039.
A(z) Official PPshow USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000137394770240157-3.95%
30 nap$ +0.0020049993+60.09%
60 nap$ +0.0006803039+20.39%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Official PPshow (PP)

$PP Art is created for the community of subscribers and followers on X of @ThePPseedsShow. We are a group of passionate retail investors who originally came together around Bed Bath & Beyond, Inc. (BBBY) — the company that went bankrupt. Many of us held our shares through bankruptcy, and even through the final cancellation of those shares, staying loyal to the end.

This project is our way of celebrating that community spirit and carrying it forward into a new space. $PP Art represents both a tribute to that shared experience and a fun foray into crypto and DeFi. While it takes the form of a meme token, its true purpose is community expression and collectibility. It’s about culture, creativity, and staying together — not about speculation or promises of financial return.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Official PPshow (PP) Erőforrás

Official PPshow árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Official PPshow (PP) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Official PPshow (PP) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Official PPshow rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Official PPshow árelőrejelzését most!

PP helyi valutákra

Official PPshow (PP) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Official PPshow (PP) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) PP token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Official PPshow (PP)

Mennyit ér ma a(z) Official PPshow (PP)?
A(z) élő PP ár a(z) USD esetében 0.00333685 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) PP ára a(z) USD esetében?
A(z) PP jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00333685. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Official PPshow piaci plafonja?
A(z) PP piaci plafonja $ 1.67M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) PP keringésben lévő tokenszáma?
A(z) PP keringésben lévő tokenszáma 501.97M USD.
Mi volt a(z) PP mindenkori legmagasabb ára?
A(z) PP mindenkori legmagasabb ára 0.00379033 USD.
Mi volt a(z) PP mindenkori legmagasabb ár?
A(z) PP mindenkori legalacsonyabb ára 0.00122364 USD.
Mekkora a(z) PP kereskedési volumene?
A(z) PP élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) PP ára emelkedni fog idén?
A(z) PP a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) PP árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:09:16 (UTC+8)

Official PPshow (PP) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,789.07
$3,723.38
$177.44
$1.0556
$0.9998
$107,789.07
$3,723.38
$177.44
$84.54
$2.4280
$0.00000
$0.00000
$0.0394
$0.05610
$0.11296
