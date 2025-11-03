Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.0011025 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -1.85% Árváltozás (1D) -9.37% Árváltozás (7D) -31.58%

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DOGEWLFI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DOGEWLFI valaha volt legmagasabb ára $ 0.0011025, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DOGEWLFI változása a következő volt: -1.85% az elmúlt órában, -9.37% az elmúlt 24 órában, és -31.58% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) piaci információk

Piaci érték $ 15.48K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 15.48K Forgalomban lévő készlet 999.04M Teljes tokenszám 999,037,181.602829

A(z) Official DogeWLFI Coin jelenlegi piaci plafonja $ 15.48K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DOGEWLFI keringésben lévő tokenszáma 999.04M, és a teljes tokenszám 999037181.602829. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 15.48K.