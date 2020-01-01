Official Crypto Nostra (OCN) tokenomikai adatai

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Official Crypto Nostra (OCN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
Official Crypto Nostra (OCN) tokennel kapcsolatos információk

The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different.

$OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all.

The Goal

A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood.

$OCN Utility

  • Trade Tokens for Book
  • Trade Tokens for Merch
  • Trade Tokens for Nfts

Hivatalos webhely:
http://www.officialcryptonostra.com/
Fehér könyv:
https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Official Crypto Nostra (OCN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M
Teljes tokenszám:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M
Minden idők csúcspontja:
$ 0.00742022
$ 0.00742022$ 0.00742022
Minden idők mélypontja:
$ 0.00154048
$ 0.00154048$ 0.00154048
Jelenlegi ár:
$ 0.00154229
$ 0.00154229$ 0.00154229

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) Official Crypto Nostra (OCN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó OCN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező OCN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) OCN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OCN token élő árfolyamát!

