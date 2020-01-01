Official Crypto Nostra (OCN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Official Crypto Nostra (OCN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Official Crypto Nostra (OCN) tokennel kapcsolatos információk The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility Trade Tokens for Book

Trade Tokens for Merch

Trade Tokens for Nfts Hivatalos webhely: http://www.officialcryptonostra.com/ Fehér könyv: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf Vásárolj most OCN tokent!

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Official Crypto Nostra (OCN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Teljes tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 3.08M $ 3.08M $ 3.08M Minden idők csúcspontja: $ 0.00742022 $ 0.00742022 $ 0.00742022 Minden idők mélypontja: $ 0.00154048 $ 0.00154048 $ 0.00154048 Jelenlegi ár: $ 0.00154229 $ 0.00154229 $ 0.00154229 További tudnivalók a(z) Official Crypto Nostra (OCN) áráról

Official Crypto Nostra (OCN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Official Crypto Nostra (OCN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OCN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OCN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OCN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OCN token élő árfolyamát!

OCN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OCN kapcsán? OCN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OCN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

