ODIN Tools (ODIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0040988 24h alacsony $ 0.00476199 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00779732 Legalacsonyabb ár $ 0.00201723 Árváltozás (1H) -2.85% Árváltozás (1D) -8.91% Árváltozás (7D) -11.12%

ODIN Tools (ODIN) valós idejű ár: $0.00411985. Az elmúlt 24 órában, a(z)ODIN legalacsonyabb ára $ 0.0040988, legmagasabb ára pedig $ 0.00476199 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ODIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00779732, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00201723 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ODIN változása a következő volt: -2.85% az elmúlt órában, -8.91% az elmúlt 24 órában, és -11.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ODIN Tools (ODIN) piaci információk

Piaci érték $ 306.78K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 378.84K Forgalomban lévő készlet 74.51M Teljes tokenszám 92,011,806.9604746

A(z) ODIN Tools jelenlegi piaci plafonja $ 306.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ODIN keringésben lévő tokenszáma 74.51M, és a teljes tokenszám 92011806.9604746. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 378.84K.