TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő ODIN Tools ár ma 0.00411985 USD. Kövesd nyomon a(z) ODIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ODIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ODIN Tools ár ma 0.00411985 USD. Kövesd nyomon a(z) ODIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ODIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ODIN

ODIN árinformációk

Mi a(z) ODIN

ODIN fehér könyv

ODIN hivatalos webhely

ODIN tokenomikai adatai

ODIN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

ODIN Tools Logó

ODIN Tools Ár (ODIN)

Nem listázott

1 ODIN-USD élő ár:

$0.00411985
$0.00411985$0.00411985
-8.90%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
ODIN Tools (ODIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:09:02 (UTC+8)

ODIN Tools (ODIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0040988
$ 0.0040988$ 0.0040988
24h alacsony
$ 0.00476199
$ 0.00476199$ 0.00476199
24h magas

$ 0.0040988
$ 0.0040988$ 0.0040988

$ 0.00476199
$ 0.00476199$ 0.00476199

$ 0.00779732
$ 0.00779732$ 0.00779732

$ 0.00201723
$ 0.00201723$ 0.00201723

-2.85%

-8.91%

-11.12%

-11.12%

ODIN Tools (ODIN) valós idejű ár: $0.00411985. Az elmúlt 24 órában, a(z)ODIN legalacsonyabb ára $ 0.0040988, legmagasabb ára pedig $ 0.00476199 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ODIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.00779732, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00201723 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ODIN változása a következő volt: -2.85% az elmúlt órában, -8.91% az elmúlt 24 órában, és -11.12% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ODIN Tools (ODIN) piaci információk

$ 306.78K
$ 306.78K$ 306.78K

--
----

$ 378.84K
$ 378.84K$ 378.84K

74.51M
74.51M 74.51M

92,011,806.9604746
92,011,806.9604746 92,011,806.9604746

A(z) ODIN Tools jelenlegi piaci plafonja $ 306.78K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ODIN keringésben lévő tokenszáma 74.51M, és a teljes tokenszám 92011806.9604746. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 378.84K.

ODIN Tools (ODIN) árelőzmények USD

A(z) ODIN ToolsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000403204890300902.
A(z) ODIN Tools USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0002261871.
A(z) ODIN Tools USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0009716130.
A(z) ODIN Tools USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0005471954576946577.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000403204890300902-8.91%
30 nap$ -0.0002261871-5.49%
60 nap$ -0.0009716130-23.58%
90 nap$ +0.0005471954576946577+15.32%

Mi a(z) ODIN Tools (ODIN)

ODIN is a comprehensive crypto toolkit built to help projects grow and protect their communities.. It offers features to help increase volume, improve rankings, generate Dexscreener visibility, and protect communities through anti-scam bots and secure launch utilities. Designed for both new and existing teams, ODIN equips developers with accessible, effective tools to build momentum and maintain trust in an increasingly competitive space.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

ODIN Tools (ODIN) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

ODIN Tools árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ODIN Tools (ODIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ODIN Tools (ODIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ODIN Tools rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ODIN Tools árelőrejelzését most!

ODIN helyi valutákra

ODIN Tools (ODIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ODIN Tools (ODIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ODIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: ODIN Tools (ODIN)

Mennyit ér ma a(z) ODIN Tools (ODIN)?
A(z) élő ODIN ár a(z) USD esetében 0.00411985 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ODIN ára a(z) USD esetében?
A(z) ODIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00411985. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ODIN Tools piaci plafonja?
A(z) ODIN piaci plafonja $ 306.78K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ODIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ODIN keringésben lévő tokenszáma 74.51M USD.
Mi volt a(z) ODIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ODIN mindenkori legmagasabb ára 0.00779732 USD.
Mi volt a(z) ODIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ODIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00201723 USD.
Mekkora a(z) ODIN kereskedési volumene?
A(z) ODIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ODIN ára emelkedni fog idén?
A(z) ODIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ODIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:09:02 (UTC+8)

ODIN Tools (ODIN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,742.84
$107,742.84$107,742.84

-2.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,724.23
$3,724.23$3,724.23

-3.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.25
$177.25$177.25

-3.55%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0564
$1.0564$1.0564

-16.28%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9997
$0.9997$0.9997

-0.03%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,742.84
$107,742.84$107,742.84

-2.14%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,724.23
$3,724.23$3,724.23

-3.34%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.25
$177.25$177.25

-3.55%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.77
$83.77$83.77

-5.45%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4251
$2.4251$2.4251

-2.99%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0397
$0.0397$0.0397

-20.60%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05610
$0.05610$0.05610

+180.50%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11306
$0.11306$0.11306

+36.85%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000495
$0.0000495$0.0000495

+96.42%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00005778
$0.00005778$0.00005778

+57.82%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053788
$0.0053788$0.0053788

+27.96%

Cryvantis Logó

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0002449
$0.0002449$0.0002449

+28.01%