A(z) élő Odin Liquidity Network ár ma 0.00528245 USD. Kövesd nyomon a(z) ODIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ODIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Odin Liquidity Network ár ma 0.00528245 USD. Kövesd nyomon a(z) ODIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ODIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: ODIN

ODIN árinformációk

Mi a(z) ODIN

ODIN hivatalos webhely

ODIN tokenomikai adatai

ODIN árelőrejelzés

Odin Liquidity Network Logó

Odin Liquidity Network Ár (ODIN)

Nem listázott

1 ODIN-USD élő ár:

$0.005287
$0.005287$0.005287
-4.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Odin Liquidity Network (ODIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:08:55 (UTC+8)

Odin Liquidity Network (ODIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0052851
$ 0.0052851$ 0.0052851
24h alacsony
$ 0.00556533
$ 0.00556533$ 0.00556533
24h magas

$ 0.0052851
$ 0.0052851$ 0.0052851

$ 0.00556533
$ 0.00556533$ 0.00556533

$ 0.129051
$ 0.129051$ 0.129051

$ 0.00326052
$ 0.00326052$ 0.00326052

-1.71%

-4.44%

-10.71%

-10.71%

Odin Liquidity Network (ODIN) valós idejű ár: $0.00528245. Az elmúlt 24 órában, a(z)ODIN legalacsonyabb ára $ 0.0052851, legmagasabb ára pedig $ 0.00556533 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ODIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.129051, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00326052 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ODIN változása a következő volt: -1.71% az elmúlt órában, -4.44% az elmúlt 24 órában, és -10.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Odin Liquidity Network (ODIN) piaci információk

$ 991.85K
$ 991.85K$ 991.85K

--
----

$ 991.85K
$ 991.85K$ 991.85K

187.41M
187.41M 187.41M

187,407,814.7566593
187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

A(z) Odin Liquidity Network jelenlegi piaci plafonja $ 991.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ODIN keringésben lévő tokenszáma 187.41M, és a teljes tokenszám 187407814.7566593. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 991.85K.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőzmények USD

A(z) Odin Liquidity NetworkUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000245956747004856.
A(z) Odin Liquidity Network USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0009540765.
A(z) Odin Liquidity Network USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0014358301.
A(z) Odin Liquidity Network USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.002219751430332252.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000245956747004856-4.44%
30 nap$ -0.0009540765-18.06%
60 nap$ -0.0014358301-27.18%
90 nap$ -0.002219751430332252-29.58%

Mi a(z) Odin Liquidity Network (ODIN)

The Valhalla decentralized liquidity network (DLN) consists of 16 UniV2 liquidity pools with permanently locked liquidity.

These burned liquidity pools present multi-legged arbitrage opportunities mediated by the ODIN token every time a paired asset moves in price, harvesting volatility as a burn mechanism for ODIN by forcing arbitrageurs to pay fees into the burned liquidity positions.

The Valhalla DLN has also permanently locked a single-sided staking position in pValhalla which further reduces the circulating supply of ODIN through arbitrage activity between pTokens. Users can stake pValhalla to earn more Odin tokens.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Odin Liquidity Network (ODIN) Erőforrás

Hivatalos webhely

Odin Liquidity Network árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Odin Liquidity Network (ODIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Odin Liquidity Network (ODIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Odin Liquidity Network rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Odin Liquidity Network árelőrejelzését most!

Odin Liquidity Network (ODIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Odin Liquidity Network (ODIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ODIN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Odin Liquidity Network (ODIN)

Mennyit ér ma a(z) Odin Liquidity Network (ODIN)?
A(z) élő ODIN ár a(z) USD esetében 0.00528245 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ODIN ára a(z) USD esetében?
A(z) ODIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00528245. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Odin Liquidity Network piaci plafonja?
A(z) ODIN piaci plafonja $ 991.85K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ODIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ODIN keringésben lévő tokenszáma 187.41M USD.
Mi volt a(z) ODIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ODIN mindenkori legmagasabb ára 0.129051 USD.
Mi volt a(z) ODIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ODIN mindenkori legalacsonyabb ára 0.00326052 USD.
Mekkora a(z) ODIN kereskedési volumene?
A(z) ODIN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) ODIN ára emelkedni fog idén?
A(z) ODIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ODIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:08:55 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

