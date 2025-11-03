Odin Liquidity Network (ODIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0052851 $ 0.0052851 $ 0.0052851 24h alacsony $ 0.00556533 $ 0.00556533 $ 0.00556533 24h magas 24h alacsony $ 0.0052851$ 0.0052851 $ 0.0052851 24h magas $ 0.00556533$ 0.00556533 $ 0.00556533 Minden idők csúcspontja $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 Legalacsonyabb ár $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 Árváltozás (1H) -1.71% Árváltozás (1D) -4.44% Árváltozás (7D) -10.71% Árváltozás (7D) -10.71%

Odin Liquidity Network (ODIN) valós idejű ár: $0.00528245. Az elmúlt 24 órában, a(z)ODIN legalacsonyabb ára $ 0.0052851, legmagasabb ára pedig $ 0.00556533 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ODIN valaha volt legmagasabb ára $ 0.129051, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00326052 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ODIN változása a következő volt: -1.71% az elmúlt órában, -4.44% az elmúlt 24 órában, és -10.71% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Odin Liquidity Network (ODIN) piaci információk

Piaci érték $ 991.85K$ 991.85K $ 991.85K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 991.85K$ 991.85K $ 991.85K Forgalomban lévő készlet 187.41M 187.41M 187.41M Teljes tokenszám 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

A(z) Odin Liquidity Network jelenlegi piaci plafonja $ 991.85K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) ODIN keringésben lévő tokenszáma 187.41M, és a teljes tokenszám 187407814.7566593. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 991.85K.