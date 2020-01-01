Ocelex (OCX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ocelex (OCX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ocelex (OCX) tokennel kapcsolatos információk Ocelex democratizes sophisticated liquidity strategies, seamlessly connecting everyday traders with expert-level capabilities. The platform features a competitive ecosystem of Automated Liquidity Managers (ALMs) and strategists, all striving to optimize returns, minimize risks like impermanent loss, and boost overall efficiency for every user. Concentrated liquidity positions provided by ALMs are meticulously optimized for maximum fee generation and minimal slippage, facilitating a smooth trading experience. The integration with professional liquidity strategists ensures the effective management of rewards distribution and liquidity, providing active management to enhance fee returns. Hivatalos webhely: https://www.ocelex.fi/ Vásárolj most OCX tokent!

Ocelex (OCX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ocelex (OCX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 55.62K $ 55.62K $ 55.62K Teljes tokenszám: $ 211.11M $ 211.11M $ 211.11M Keringésben lévő tokenszám: $ 14.91M $ 14.91M $ 14.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 787.76K $ 787.76K $ 787.76K Minden idők csúcspontja: $ 0.00766828 $ 0.00766828 $ 0.00766828 Minden idők mélypontja: $ 0.00348673 $ 0.00348673 $ 0.00348673 Jelenlegi ár: $ 0.00373157 $ 0.00373157 $ 0.00373157 További tudnivalók a(z) Ocelex (OCX) áráról

Ocelex (OCX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ocelex (OCX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OCX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OCX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OCX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OCX token élő árfolyamát!

OCX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OCX kapcsán? OCX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OCX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

