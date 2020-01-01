Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Obi PNut Kenobi (OPK) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Obi PNut Kenobi (OPK) tokennel kapcsolatos információk Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal. Hivatalos webhely: https://www.opksol.com/ Vásárolj most OPK tokent!

Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Obi PNut Kenobi (OPK) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 193.00K $ 193.00K $ 193.00K Teljes tokenszám: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.19M $ 999.19M $ 999.19M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 193.00K $ 193.00K $ 193.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.04561382 $ 0.04561382 $ 0.04561382 Minden idők mélypontja: $ 0.0000906 $ 0.0000906 $ 0.0000906 Jelenlegi ár: $ 0.00019282 $ 0.00019282 $ 0.00019282 További tudnivalók a(z) Obi PNut Kenobi (OPK) áráról

Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Obi PNut Kenobi (OPK) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OPK tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OPK token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OPK tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OPK token élő árfolyamát!

