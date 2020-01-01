OATH (OATH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OATH (OATH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OATH (OATH) tokennel kapcsolatos információk The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible. Hivatalos webhely: https://www.oath.eco/ Vásárolj most OATH tokent!

OATH (OATH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OATH (OATH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 123.86K $ 123.86K $ 123.86K Teljes tokenszám: $ 171.52M $ 171.52M $ 171.52M Keringésben lévő tokenszám: $ 171.42M $ 171.42M $ 171.42M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 123.93K $ 123.93K $ 123.93K Minden idők csúcspontja: $ 0.664838 $ 0.664838 $ 0.664838 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00072255 $ 0.00072255 $ 0.00072255 További tudnivalók a(z) OATH (OATH) áráról

OATH (OATH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OATH (OATH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OATH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OATH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OATH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OATH token élő árfolyamát!

OATH árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OATH kapcsán? OATH-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OATH tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

