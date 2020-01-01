OAKI (OAKI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) OAKI (OAKI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

OAKI (OAKI) tokennel kapcsolatos információk OAKI is a groundbreaking regenerative finance protocol that transforms token activity into real-world ecological impact, specifically, planting trees. More than a cryptocurrency, OAKI is a community-owned, Web3-native engine for reforestation, climate coordination, and decentralized impact. At its core is the TerraLoop mechanism: a continuous, automated system that converts token treasury sales into verifiable donations to Team Trees, a trusted environmental initiative where $1 directly funds the planting of one tree. As OAKI’s market cap increases, the daily rate of tree planting scales accordingly, turning market activity into measurable climate action. But OAKI isn’t just financial. It’s built as a living strategy game, where users interact with a digital Earth that evolves as real trees are planted. . OAKI also introduces Proof-of-Plant, a transparent, on-chain verification model that tracks every donation and tree planted. This shifts the narrative from vague ESG claims to fully auditable impact. The tokenomics are simple but purposeful: 70% of the token supply goes directly to reforestation via TerraLoop. 20% fuels new climate partnerships. 10% rewards community participation and growth. Airdrops are distributed to active contributors — not just to speculate, but to reward real involvement in growing both forests and the movement. Through this design, OAKI becomes the first cultural layer of ecological regeneration in Web3 — combining smart contracts, transparent giving, and community storytelling to restore the planet. It invites collaboration from NGOs, gamers, DAOs, investors, KOLs and anyone seeking to build a future where finance heals rather than harms. Project: oakiworld.com Trees: teamtrees.org Twitter: @oakiworld Hivatalos webhely: https://oakiworld.com/ Fehér könyv: https://oakiworld.com/about Vásárolj most OAKI tokent!

OAKI (OAKI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) OAKI (OAKI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Teljes tokenszám: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) OAKI (OAKI) áráról

OAKI (OAKI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) OAKI (OAKI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OAKI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OAKI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OAKI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OAKI token élő árfolyamát!

OAKI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OAKI kapcsán? OAKI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OAKI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

