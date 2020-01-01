O3 Swap (O3) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) O3 Swap (O3) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

O3 Swap (O3) tokennel kapcsolatos információk O3 Swap, a proprietary cross-chain aggregation protocol, was designed to achieve more efficient trading pathways using 2 solutions. The first solution is Liquidity Aggregation - aggregating the liquidity source across leading Decentralized Exchanges(DEXs) from mainstream blockchains. Another part is Cross-Chain Exchange - implementing cross-chain protocols that allow DeFi users to freely exchange cross-chain assets with one click within their own wallet. There are plenty of sources available in the cryptocurrency market, especially with the emerging burst of Layer 2 projects on Ethereum as well as decentralized environments such as chainBinance Smart Chain and Huobi Eco Chain. These chains are independent from each other, the assets of which are not interconvertible. O3 Swap is changing the game in an effort to realize the interconversion of assets from separate chains. At the same time, O3 aggregator provides the best price quote from more than 10 DEXs for users who are seeking for the best price. Hivatalos webhely: https://o3swap.com/

O3 Swap (O3) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) O3 Swap (O3) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 57.74K $ 57.74K $ 57.74K Teljes tokenszám: $ 49.49M $ 49.49M $ 49.49M Keringésben lévő tokenszám: $ 35.73M $ 35.73M $ 35.73M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 79.99K $ 79.99K $ 79.99K Minden idők csúcspontja: $ 14.87 $ 14.87 $ 14.87 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00161621 $ 0.00161621 $ 0.00161621 További tudnivalók a(z) O3 Swap (O3) áráról

O3 Swap (O3) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) O3 Swap (O3) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó O3 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező O3 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) O3 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) O3 token élő árfolyamát!

O3 árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) O3 kapcsán? O3-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) O3 tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

