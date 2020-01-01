O Intelligence Coin (OI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) O Intelligence Coin (OI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

O Intelligence Coin (OI) tokennel kapcsolatos információk OI Coin represents the unification of O Coin ($O) and OBOT Coin ($OBOT), bringing together O.XYZ's ecosystem under one revolutionary token. In a groundbreaking approach to tokenomics, OI will be the world’s first cryptocurrency with a total supply of exactly ONE coin, symbolizing the unity of our community and our shared journey towards building Sovereign Super AI. O Intelligence is the world's first open-source sovereign super intelligence and uses innovative O Routing Intelligence capable of handling virtually any task at light speed due to its "model-to-model routing intelligence." Evolves by integrating new models from HuggingFace, featuring a mega multimodal routing intelligence system that fine-tunes itself through model-to-model hopping. Hivatalos webhely: https://www.o.xyz/ Vásárolj most OI tokent!

O Intelligence Coin (OI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) O Intelligence Coin (OI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M Teljes tokenszám: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.20M $ 13.20M $ 13.20M Minden idők csúcspontja: $ 213,062,243 $ 213,062,243 $ 213,062,243 Minden idők mélypontja: $ 7,375,145 $ 7,375,145 $ 7,375,145 Jelenlegi ár: $ 13,196,209 $ 13,196,209 $ 13,196,209 További tudnivalók a(z) O Intelligence Coin (OI) áráról

O Intelligence Coin (OI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) O Intelligence Coin (OI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó OI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező OI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) OI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) OI token élő árfolyamát!

OI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) OI kapcsán? OI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) OI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

