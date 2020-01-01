Nyzo (NYZO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nyzo (NYZO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nyzo (NYZO) tokennel kapcsolatos információk Nyzo is an open-source, highly decentralized, democratic, and highly efficient blockchain. The block time is seven seconds, and the system scales well to high transaction volumes. This is not like most of the new coins you see: this is not a derivative of another project, and it is not just a few new features or a slight design change from other projects. This is all-new code, built from the ground up to be the most efficient, most democratic, easiest-to-use cryptocurrency in the world. Hivatalos webhely: https://nyzo.co

Nyzo (NYZO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nyzo (NYZO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 193.08K $ 193.08K $ 193.08K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 23.44M $ 23.44M $ 23.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 823.59K $ 823.59K $ 823.59K Minden idők csúcspontja: $ 1.59 $ 1.59 $ 1.59 Minden idők mélypontja: $ 0.00209566 $ 0.00209566 $ 0.00209566 Jelenlegi ár: $ 0.00823019 $ 0.00823019 $ 0.00823019 További tudnivalók a(z) Nyzo (NYZO) áráról

Nyzo (NYZO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nyzo (NYZO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NYZO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NYZO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NYZO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NYZO token élő árfolyamát!

NYZO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NYZO kapcsán? NYZO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NYZO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

