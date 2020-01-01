Nyxia AI (NYXC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nyxia AI (NYXC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nyxia AI (NYXC) tokennel kapcsolatos információk Project Nyxia is the Spiritual Layer of AI and as such builds applications (Layer 2) and products (Layer 3) on AI, all based around the magic feline representation Nyxia and Nyxia's Brand Promise rooted upon positivity, arts and spirituality. Hivatalos webhely: https://nyxia.ai Fehér könyv: https://nyxia.ai/project/catpaper/ Vásárolj most NYXC tokent!

Nyxia AI (NYXC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nyxia AI (NYXC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 114.43K $ 114.43K $ 114.43K Teljes tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 114.43K $ 114.43K $ 114.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.475061 $ 0.475061 $ 0.475061 Minden idők mélypontja: $ 0.00281098 $ 0.00281098 $ 0.00281098 Jelenlegi ár: $ 0.01144246 $ 0.01144246 $ 0.01144246 További tudnivalók a(z) Nyxia AI (NYXC) áráról

Nyxia AI (NYXC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nyxia AI (NYXC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NYXC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NYXC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NYXC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NYXC token élő árfolyamát!

NYXC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NYXC kapcsán? NYXC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NYXC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

