Nyvo (NYVO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0$ 0 $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -5.03% Árváltozás (7D) -17.89% Árváltozás (7D) -17.89%

Nyvo (NYVO) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NYVO legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NYVO valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NYVO változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -5.03% az elmúlt 24 órában, és -17.89% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nyvo (NYVO) piaci információk

Piaci érték $ 6.65K$ 6.65K $ 6.65K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 6.80K$ 6.80K $ 6.80K Forgalomban lévő készlet 973.80M 973.80M 973.80M Teljes tokenszám 994,316,384.279656 994,316,384.279656 994,316,384.279656

A(z) Nyvo jelenlegi piaci plafonja $ 6.65K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NYVO keringésben lévő tokenszáma 973.80M, és a teljes tokenszám 994316384.279656. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.80K.