Nyla AI (NYLA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.0024955 24h magas $ 0.00304054 Minden idők csúcspontja $ 0.00976394 Legalacsonyabb ár $ 0.00131479 Árváltozás (1H) -7.29% Árváltozás (1D) -4.09% Árváltozás (7D) -1.73%

Nyla AI (NYLA) valós idejű ár: $0.00242377. Az elmúlt 24 órában, a(z)NYLA legalacsonyabb ára $ 0.0024955, legmagasabb ára pedig $ 0.00304054 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NYLA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00976394, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00131479 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NYLA változása a következő volt: -7.29% az elmúlt órában, -4.09% az elmúlt 24 órában, és -1.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nyla AI (NYLA) piaci információk

Piaci érték $ 2.43M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 2.43M Forgalomban lévő készlet 999.99M Teljes tokenszám 999,986,790.43

A(z) Nyla AI jelenlegi piaci plafonja $ 2.43M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NYLA keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999986790.43. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.43M.