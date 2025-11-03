TőzsdeDEX+
A(z) élő Nyla AI ár ma 0.00242377 USD. Kövesd nyomon a(z) NYLA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NYLA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NYLA

NYLA árinformációk

Mi a(z) NYLA

NYLA hivatalos webhely

NYLA tokenomikai adatai

NYLA árelőrejelzés

Nyla AI Logó

Nyla AI Ár (NYLA)

Nem listázott

1 NYLA-USD élő ár:

$0.00242377
-4.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Nyla AI (NYLA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:08:48 (UTC+8)

Nyla AI (NYLA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.0024955
24h alacsony
$ 0.00304054
24h magas

$ 0.0024955
$ 0.00304054
$ 0.00976394
$ 0.00131479
-7.29%

-4.09%

-1.73%

-1.73%

Nyla AI (NYLA) valós idejű ár: $0.00242377. Az elmúlt 24 órában, a(z)NYLA legalacsonyabb ára $ 0.0024955, legmagasabb ára pedig $ 0.00304054 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NYLA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00976394, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00131479 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NYLA változása a következő volt: -7.29% az elmúlt órában, -4.09% az elmúlt 24 órában, és -1.73% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nyla AI (NYLA) piaci információk

$ 2.43M
--
$ 2.43M
999.99M
999,986,790.43
A(z) Nyla AI jelenlegi piaci plafonja $ 2.43M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NYLA keringésben lévő tokenszáma 999.99M, és a teljes tokenszám 999986790.43. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 2.43M.

Nyla AI (NYLA) árelőzmények USD

A(z) Nyla AIUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000103493055432309.
A(z) Nyla AI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0005612816.
A(z) Nyla AI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0017060999.
A(z) Nyla AI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000103493055432309-4.09%
30 nap$ -0.0005612816-23.15%
60 nap$ -0.0017060999-70.39%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Nyla AI (NYLA)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nyla AI (NYLA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Nyla AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nyla AI (NYLA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nyla AI (NYLA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nyla AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nyla AI árelőrejelzését most!

NYLA helyi valutákra

Nyla AI (NYLA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nyla AI (NYLA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NYLA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nyla AI (NYLA)

Mennyit ér ma a(z) Nyla AI (NYLA)?
A(z) élő NYLA ár a(z) USD esetében 0.00242377 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NYLA ára a(z) USD esetében?
A(z) NYLA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00242377. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nyla AI piaci plafonja?
A(z) NYLA piaci plafonja $ 2.43M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NYLA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NYLA keringésben lévő tokenszáma 999.99M USD.
Mi volt a(z) NYLA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NYLA mindenkori legmagasabb ára 0.00976394 USD.
Mi volt a(z) NYLA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NYLA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00131479 USD.
Mekkora a(z) NYLA kereskedési volumene?
A(z) NYLA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NYLA ára emelkedni fog idén?
A(z) NYLA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NYLA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:08:48 (UTC+8)

Nyla AI (NYLA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

