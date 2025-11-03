Nyan Meme Coin (NYAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) 0.00% Árváltozás (1D) -2.19% Árváltozás (7D) -13.50%

Nyan Meme Coin (NYAN) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NYAN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NYAN valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NYAN változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, -2.19% az elmúlt 24 órában, és -13.50% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nyan Meme Coin (NYAN) piaci információk

Piaci érték $ 249.16K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 249.16K Forgalomban lévő készlet 63.17T Teljes tokenszám 63,172,200,000,000.0

A(z) Nyan Meme Coin jelenlegi piaci plafonja $ 249.16K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NYAN keringésben lévő tokenszáma 63.17T, és a teljes tokenszám 63172200000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 249.16K.