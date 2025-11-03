Nyan Heroes (NYAN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00103477 $ 0.00103477 $ 0.00103477 24h alacsony $ 0.00111189 $ 0.00111189 $ 0.00111189 24h magas 24h alacsony $ 0.00103477$ 0.00103477 $ 0.00103477 24h magas $ 0.00111189$ 0.00111189 $ 0.00111189 Minden idők csúcspontja $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -0.73% Árváltozás (1D) -0.70% Árváltozás (7D) +5.76% Árváltozás (7D) +5.76%

Nyan Heroes (NYAN) valós idejű ár: $0.00108256. Az elmúlt 24 órában, a(z)NYAN legalacsonyabb ára $ 0.00103477, legmagasabb ára pedig $ 0.00111189 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NYAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.457078, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NYAN változása a következő volt: -0.73% az elmúlt órában, -0.70% az elmúlt 24 órában, és +5.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nyan Heroes (NYAN) piaci információk

Piaci érték $ 159.01K$ 159.01K $ 159.01K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Forgalomban lévő készlet 146.35M 146.35M 146.35M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Nyan Heroes jelenlegi piaci plafonja $ 159.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NYAN keringésben lévő tokenszáma 146.35M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.09M.