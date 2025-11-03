TőzsdeDEX+
A(z) élő Nyan Heroes ár ma 0.00108256 USD. Kövesd nyomon a(z) NYAN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NYAN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Nyan Heroes Ár (NYAN)

1 NYAN-USD élő ár:

$0.00108256
$0.00108256$0.00108256
-0.70%1D
Nyan Heroes (NYAN) Élő árdiagram
Nyan Heroes (NYAN) árinformáció (USD)

Nyan Heroes (NYAN) valós idejű ár: $0.00108256. Az elmúlt 24 órában, a(z)NYAN legalacsonyabb ára $ 0.00103477, legmagasabb ára pedig $ 0.00111189 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NYAN valaha volt legmagasabb ára $ 0.457078, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NYAN változása a következő volt: -0.73% az elmúlt órában, -0.70% az elmúlt 24 órában, és +5.76% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nyan Heroes (NYAN) piaci információk

A(z) Nyan Heroes jelenlegi piaci plafonja $ 159.01K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NYAN keringésben lévő tokenszáma 146.35M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.09M.

Nyan Heroes (NYAN) árelőzmények USD

A(z) Nyan HeroesUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Nyan Heroes USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0007200421.
A(z) Nyan Heroes USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0003017715.
A(z) Nyan Heroes USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.003225414861516964.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.70%
30 nap$ -0.0007200421-66.51%
60 nap$ -0.0003017715-27.87%
90 nap$ -0.003225414861516964-74.87%

Mi a(z) Nyan Heroes (NYAN)

Nyan Heroes is a team-based hero shooter featuring cats piloting mechs. Master unique abilities and advanced feline movement. Customize your mech loadout with weapons and mods. Even after your mech falls in combat, your cat skills can still turn the tide of battle for your team!

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nyan Heroes (NYAN) Erőforrás

Nyan Heroes árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nyan Heroes (NYAN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nyan Heroes (NYAN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nyan Heroes rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nyan Heroes árelőrejelzését most!

NYAN helyi valutákra

Nyan Heroes (NYAN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nyan Heroes (NYAN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NYAN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nyan Heroes (NYAN)

Mennyit ér ma a(z) Nyan Heroes (NYAN)?
A(z) élő NYAN ár a(z) USD esetében 0.00108256 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NYAN ára a(z) USD esetében?
A(z) NYAN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00108256. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nyan Heroes piaci plafonja?
A(z) NYAN piaci plafonja $ 159.01K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NYAN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NYAN keringésben lévő tokenszáma 146.35M USD.
Mi volt a(z) NYAN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NYAN mindenkori legmagasabb ára 0.457078 USD.
Mi volt a(z) NYAN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NYAN mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NYAN kereskedési volumene?
A(z) NYAN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NYAN ára emelkedni fog idén?
A(z) NYAN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NYAN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

