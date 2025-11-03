Nuwa World by Virtuals (NUWA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0.00119125 $ 0.00119125 $ 0.00119125 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0.00119125$ 0.00119125 $ 0.00119125 Minden idők csúcspontja $ 0.00137151$ 0.00137151 $ 0.00137151 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -2.60% Árváltozás (1D) -23.03% Árváltozás (7D) -25.54% Árváltozás (7D) -25.54%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NUWA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00119125 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NUWA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00137151, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NUWA változása a következő volt: -2.60% az elmúlt órában, -23.03% az elmúlt 24 órában, és -25.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) piaci információk

Piaci érték $ 273.80K$ 273.80K $ 273.80K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 892.54K$ 892.54K $ 892.54K Forgalomban lévő készlet 306.76M 306.76M 306.76M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Nuwa World by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 273.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NUWA keringésben lévő tokenszáma 306.76M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 892.54K.