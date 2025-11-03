TőzsdeDEX+
A(z) élő Nuwa World by Virtuals ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NUWA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NUWA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

$0.00089189
-23.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
Nuwa World by Virtuals (NUWA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:08:13 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0.00119125
24h magas

$ 0
$ 0.00119125
$ 0.00137151
$ 0
-2.60%

-23.03%

-25.54%

-25.54%

Nuwa World by Virtuals (NUWA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NUWA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00119125 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NUWA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00137151, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NUWA változása a következő volt: -2.60% az elmúlt órában, -23.03% az elmúlt 24 órában, és -25.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) piaci információk

$ 273.80K
--
$ 892.54K
306.76M
1,000,000,000.0
A(z) Nuwa World by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 273.80K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NUWA keringésben lévő tokenszáma 306.76M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 892.54K.

Nuwa World by Virtuals (NUWA) árelőzmények USD

A(z) Nuwa World by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000266867444903473.
A(z) Nuwa World by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Nuwa World by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Nuwa World by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000266867444903473-23.03%
30 nap$ 0-19.71%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Nuwa World is the World’s First Real World Social (RWS) Scanner. Upload a face pic, find anyone, anywhere, instantly, and connect people in seconds.

Powered by the Nuwa AI Engine and Nuwa Decentralized Storage, Nuwa World builds the Human Knowledge Graph and the AI Identity Layer — completing human knowledge and becoming the truth layer for digital beings.

Nuwa World makes dating safer, networking smarter, and social interactions more trustworthy. Users can create human profiles, earn Nuwa Stones, and redeem them for $NUWA or other rewards.

By moving from RWA (Real World Assets) to RWS (Real World Social), Nuwa World is not just building a search tool —it’s building the human layer of the internet.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Hivatalos webhely

Nuwa World by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nuwa World by Virtuals (NUWA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nuwa World by Virtuals (NUWA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nuwa World by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nuwa World by Virtuals árelőrejelzését most!

Nuwa World by Virtuals (NUWA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nuwa World by Virtuals (NUWA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NUWA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nuwa World by Virtuals (NUWA)

Mennyit ér ma a(z) Nuwa World by Virtuals (NUWA)?
A(z) élő NUWA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NUWA ára a(z) USD esetében?
A(z) NUWA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nuwa World by Virtuals piaci plafonja?
A(z) NUWA piaci plafonja $ 273.80K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NUWA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NUWA keringésben lévő tokenszáma 306.76M USD.
Mi volt a(z) NUWA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NUWA mindenkori legmagasabb ára 0.00137151 USD.
Mi volt a(z) NUWA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NUWA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NUWA kereskedési volumene?
A(z) NUWA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NUWA ára emelkedni fog idén?
A(z) NUWA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NUWA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:08:13 (UTC+8)

Nuwa World by Virtuals (NUWA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

