NUSA (NUSA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NUSA (NUSA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NUSA (NUSA) tokennel kapcsolatos információk NUSA's Vision: Enabling an accessible Web3 experience for everyone. We see the future of internet technology will enter the Web3 era where all internet users can have full control over their belongings on the internet. NUSA Features: Lending Market: Enable users to deposit cryptocurrencies and earn interest or borrow other crypto assets against them.

Swap: Swap your tokens within the BEP20 network a few clicks away. Hassle-free, secure, and low-cost swap platform.

Liquidity Provider: By adding liquidity to pairing tokens, you will get an LP token that can be utilized to get a percentage of the swap fee from the respective liquidity pool.

Farm Pools: More ways to circulate your earnings; Rather than holding your LP token, put it in the farm pools for staking and get a NUSA reward.

Airdrop: Join a strong community by supporting a project while getting rewarded.

Governance Token: NUSA will launch a governance mechanism where holders can get a portion of the revenue generated by Nusa protocols. (Coming Soon!)

NFT Marketplace: NFT marketplace to buy and sell your favorite NFT on the Polygon network. (Coming soon!) There are several utilities for NUSA: Add any BEP20 token into Nusa Lending Market.

The requirement to join Nusa Airdrop and many other events. You can say it is a participation ticket to join events.

Governance token. In NUSA, there is a governance model where the staked Nusa will represent your portion in a protocol revenue distribution monthly. (Coming soon)

More utilities will be developed as more features are being developed. Hivatalos webhely: https://tadpole.finance Vásárolj most NUSA tokent!

NUSA (NUSA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NUSA (NUSA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 835.79K $ 835.79K $ 835.79K Teljes tokenszám: $ 114.32K $ 114.32K $ 114.32K Keringésben lévő tokenszám: $ 92.62K $ 92.62K $ 92.62K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.03M $ 1.03M $ 1.03M Minden idők csúcspontja: $ 28.28 $ 28.28 $ 28.28 Minden idők mélypontja: $ 5.35 $ 5.35 $ 5.35 Jelenlegi ár: $ 9.02 $ 9.02 $ 9.02 További tudnivalók a(z) NUSA (NUSA) áráról

NUSA (NUSA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NUSA (NUSA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NUSA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NUSA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NUSA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NUSA token élő árfolyamát!

NUSA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NUSA kapcsán? NUSA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NUSA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!