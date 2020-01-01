Nuritopia (NBLU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nuritopia (NBLU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nuritopia (NBLU) tokennel kapcsolatos információk NURITOPIA is a boundless universe that brings people with similar hobbies and common interests together under its service “FRIENDS & HANGOUTS”. We are developing a platform that fuses the virtual and the real to facilitate the process of authentically forging social connections and offers an opportunity to be rewarded by participating in both real-life and fantastical activities. In NURITOPIA, users will interact through avatars, create and trade own unique contents, all while having fun in the NURITOPIA metaverse. Additional services will be included to shape out an ecosystem with unique characteristics. Hivatalos webhely: https://nuritopia.io/ Fehér könyv: https://nuritopia.io/downloads/NURITOPIA_NBLU-Whitepaper-(ENG)_Version_1.1.pdf Vásárolj most NBLU tokent!

Nuritopia (NBLU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nuritopia (NBLU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.75M $ 2.75M $ 2.75M Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.96B $ 1.96B $ 1.96B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.03M $ 7.03M $ 7.03M Minden idők csúcspontja: $ 0.01740432 $ 0.01740432 $ 0.01740432 Minden idők mélypontja: $ 0.00136302 $ 0.00136302 $ 0.00136302 Jelenlegi ár: $ 0.00140524 $ 0.00140524 $ 0.00140524 További tudnivalók a(z) Nuritopia (NBLU) áráról

Nuritopia (NBLU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nuritopia (NBLU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NBLU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NBLU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NBLU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NBLU token élő árfolyamát!

NBLU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NBLU kapcsán? NBLU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NBLU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

