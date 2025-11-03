nunu (NUNU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00031276 - $ 0.00040175
24h alacsony: $ 0.00031276
24h magas: $ 0.00040175
Minden idők csúcspontja: $ 0.00768959
Legalacsonyabb ár: $ 0.00030148
Árváltozás (1H): -2.33%
Árváltozás (1D): -0.35%
Árváltozás (7D): -20.33%

nunu (NUNU) valós idejű ár: $0.00032533. Az elmúlt 24 órában, a(z)NUNU legalacsonyabb ára $ 0.00031276, legmagasabb ára pedig $ 0.00040175 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NUNU valaha volt legmagasabb ára $ 0.00768959, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00030148 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NUNU változása a következő volt: -2.33% az elmúlt órában, -0.35% az elmúlt 24 órában, és -20.33% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

nunu (NUNU) piaci információk

Piaci érték: $ 325.31K
Volumen (24H): --
Teljes mértékben hígított piaci plafon: $ 325.31K
Forgalomban lévő készlet: 999.96M
Teljes tokenszám: 999,955,575.652218

A(z) nunu jelenlegi piaci plafonja $ 325.31K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NUNU keringésben lévő tokenszáma 999.96M, és a teljes tokenszám 999955575.652218. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 325.31K.