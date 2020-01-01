Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokennel kapcsolatos információk Nummus is a historically inspired community-driven meme coin launched on the Solana blockchain through a fair launch on Raydium launchpad. The entire supply was released at launch with no allocation to the team, no pre-sales, and no venture capital involvement. Every token was distributed fairly and transparently to the community. The Nummus project is rooted in Roman historical symbolism, embracing the spirit of Julius Caesar as a metaphor for resilience and conquest in the decentralized finance space. Beyond its memetic appeal, Nummus embodies strong community values, transparency, and verifiable on-chain actions. The community voluntarily locked 23% of the total supply for up to one year to demonstrate long-term commitment. Additionally, 10% of the supply was donated by holders to establish a Bitcoin strategic reserve, aimed at enhancing the token's backing. This reserve is managed transparently via multisignature wallets and smart contracts on Streamflow, with funds released in a controlled manner over two years. Nummus promotes decentralized governance: major decisions regarding treasury use, such as potential Bitcoin buybacks or community distributions, are subject to token holder votes. The project emphasizes organic growth, real on-chain liquidity, and a long-term vision to strengthen the token's intrinsic value. Hivatalos webhely: https://nummus.meme/

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M Minden idők csúcspontja: $ 0.169721 $ 0.169721 $ 0.169721 Minden idők mélypontja: $ 0.00785804 $ 0.00785804 $ 0.00785804 Jelenlegi ár: $ 0.01370732 $ 0.01370732 $ 0.01370732 További tudnivalók a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) áráról

Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NUMMUS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NUMMUS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NUMMUS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NUMMUS token élő árfolyamát!

NUMMUS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NUMMUS kapcsán? NUMMUS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

